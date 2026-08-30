Esenler Erokspor 1-0 Iğdır FK'ya Yenildi - Son Dakika
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Esenler Erokspor 1-0 Iğdır FK'ya Yenildi

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Esenler Erokspor, Iğdır FK'ya 1-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı.

1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Esenler Erokspor, sahasında konuk ettiği Iğdır FK'ya 1-0 mağlup oldu.

1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Esenler Erokspor, sahasında Iğdır FK'yı konuk etti. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakada Burak Pakkan düdük çaldı. Burak Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Arif Dilmeç ve Erdoğan Çak üstlendi. Ev sahibi Esenler Erokspor; Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Claro, Erkan Kaş, Bahadır Öztürk, Buljubasic, Janvier, Burak Çoban, Recep Niyaz, Yusuf Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş ile sahada yer aldı. Konuk ekip Iğdır FK ise; Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Camara, Afena-Gyan, Crociata, Gökcan Kaya ve Tanque ilk 11'iyle çıktı.

Mücadeleyi konuk ekip Iğdır FK, tek golle kazandı. Iğdır FK'nın golünü, 43'üncü dakikada ceza sahasına giren Camara'nın bekletmeden içeri çevirdiği ortaya penaltı noktası gerisinde bulunan Gökcan Kaya kaydetti. Bu sonucun ardından Iğdır FK, 2'nci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Esenler Erokspor ise ilk yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

Esenler, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esenler Erokspor 1-0 Iğdır FK'ya Yenildi - Son Dakika

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