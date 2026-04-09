Esenler Erokspor 1-1 Amed Sportif

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
23. dakikada sağ taraftan Kanga'nın kullandığı köşe atışında savunmadan seken topa Jack'in gelişine vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0
27. dakikada Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, hakeme yoğun itirazları nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü.
51. dakikada sağ tarafta topu alan Cem, bekletmeden ceza sahasına ortasını yaptı. Kafalardan seken top ceza yayı üzerindeki Sinan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Diagne kale önünde ayağını uzatarak topu filelere gönderdi. 1-1
86. dakikada Diagne'nin pasıyla hareketlenen Dimitrov'un vuruşunda kaleci Ertuğrul son anda topu çıkardı.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Gürcan Hasova, Emrah Ünal, Cem Özbay
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş (Nzaba dk. 29), Enes Alıç, Mikail Okyar (Recep Niyaz dk. 89), Amilton, Jack (Ömer Faruk Beyaz dk. 78), Kanga, Faye (Berat Luş dk. 29), Catakovic (Kayode dk. 78)
Yedekler: Birkan Tetik, Tugay Kacar, Alper Karaman, Eray Korkmaz, Yunus Emre Gedik
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Celal Hanalp (Hasan Ali Kaldırım dk. 62), Sinan Kurt (Traore dk. 90+3), Cem Üstündağ (Tarkan Serbest dk. 74), Moreno (Dimitrov dk. 75), Hasani (Emrah Başsan dk. 75), Afena-Gyan (Dia Saba dk. 46), Diagne
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Atakan Müjde, Çekdar Orhan, Kahraman Demirtaş
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Jack (dk. 23) (Esenler Erokspor), Diagne (dk. 51) (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kart: Osman Özköylü (dk. 27) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Catakovic, Kanga (Esenler Erokspor), Celal Hanalp, Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler) - İSTANBUL
