Esenler Erokspor 1-1 Amed Sportif - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenler Erokspor 1-1 Amed Sportif

09.04.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor, Amed Sportif ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı kart çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

23. dakikada sağ taraftan Kanga'nın kullandığı köşe atışında savunmadan seken topa Jack'in gelişine vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, hakeme yoğun itirazları nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü.

51. dakikada sağ tarafta topu alan Cem, bekletmeden ceza sahasına ortasını yaptı. Kafalardan seken top ceza yayı üzerindeki Sinan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Diagne kale önünde ayağını uzatarak topu filelere gönderdi. 1-1

86. dakikada Diagne'nin pasıyla hareketlenen Dimitrov'un vuruşunda kaleci Ertuğrul son anda topu çıkardı.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Gürcan Hasova, Emrah Ünal, Cem Özbay

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş (Nzaba dk. 29), Enes Alıç, Mikail Okyar (Recep Niyaz dk. 89), Amilton, Jack (Ömer Faruk Beyaz dk. 78), Kanga, Faye (Berat Luş dk. 29), Catakovic (Kayode dk. 78)

Yedekler: Birkan Tetik, Tugay Kacar, Alper Karaman, Eray Korkmaz, Yunus Emre Gedik

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Celal Hanalp (Hasan Ali Kaldırım dk. 62), Sinan Kurt (Traore dk. 90+3), Cem Üstündağ (Tarkan Serbest dk. 74), Moreno (Dimitrov dk. 75), Hasani (Emrah Başsan dk. 75), Afena-Gyan (Dia Saba dk. 46), Diagne

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Atakan Müjde, Çekdar Orhan, Kahraman Demirtaş

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Jack (dk. 23) (Esenler Erokspor), Diagne (dk. 51) (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kart: Osman Özköylü (dk. 27) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Catakovic, Kanga (Esenler Erokspor), Celal Hanalp, Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 23:55:23. #7.12#
SON DAKİKA: Esenler Erokspor 1-1 Amed Sportif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.