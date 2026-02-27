Esenler Erokspor 2-0 Boluspor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenler Erokspor 2-0 Boluspor

27.02.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor, Boluspor'u 2-0 yenerek 28. hafta maçına damga vurdu.

Trendyol 1. Lig'de 28. haftanın açılış maçında Esenler Erokspor, evinde karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Ömer Faruk Beyaz'dan aldığı pasla ceza yayında topla buluşan Catakovic'in sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

36. dakikada Enes Alıç'ın ceza sahasına gönderdiği topu sırtı dönük şekilde alan Catakovic'in dönüp penaltı noktasının solundan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak bir kez daha yan direkten döndü.

46. dakikada Amilton'un ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak direğe şutunda Işık Kaan Arslan'ın topuğuyla müdahale ettiği meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

90+5. dakikada Berat Luş'un savunma arkasına pasında Yunus Emre Gedik, kaleci Bartu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleciden dönen top tekrar Yunus Emre'ye çarpıp ağlara doğru ilerledi. Pozisyonun devamında Kouagba meşin yuvarlağı filelere gitmeden kayarak çeldi, sağ çapraza açılan topla tekrar buluşan Yunus Emre, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Esenler

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Sezgin Çınar, Emrah Türkyılmaz

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Alper Karaman dk. 70), Mikail Okyar, Amilton (Berat Luş dk. 85), Ömer Faruk Beyaz (Cavare dk. 90+3), Faye (Yunus Emre Gedik dk. 90+3), Catakovic (Kayode dk. 70)

Yedekler: Birkan Tetik, Eray Korkmaz

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Boluspor: Bartu Kulbilge, Ömürcan Artan (Onur Öztonga dk. 40), Kouagba, Kaan Arslan, Lima, Erdem Dikbasan, Devran Şenyurt, Baluta (Aganspahic dk. 54, Alptekin Çaylı dk. 68), Baldubia (Harun Alpsoy dk. 69), Akanbi, Arda Usluoğlu

Yedekler: Türker Dırdıroğlu, Mert Çetin, Abdulsamet Kırım, Can Arda Yılmaz, Gökhan Akkan, Abdurrahman Üresin

Teknik Direktör: Suat Kaya

Goller: Amilton (dk. 46), Yunus Emre Gedik (dk. 90+5) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Jack, Enes Alıç (Esenler Erokspor), Onur Öztonga (Boluspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Boluspor, Trendyol, Esenler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esenler Erokspor 2-0 Boluspor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Kıyamet alameti gibi Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti
E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak
Depremle sarsılan kentimizde büyük panik O anlar kameralarda Depremle sarsılan kentimizde büyük panik! O anlar kameralarda
UEFA’dan açıklama: İstanbul’un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı UEFA'dan açıklama: İstanbul'un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı

18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 19:15:07. #7.13#
SON DAKİKA: Esenler Erokspor 2-0 Boluspor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.