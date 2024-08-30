Esenler Erokspor, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Esenler Erokspor, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Maçta Faye'nin golüne karşılık Djitte ve Buğra Çağıran'ın attığı gollerle Gençlerbirliği galip geldi.

30.08.2024 23:16
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada savunma arkasına atılan pasta Amilton, topu kalecinin üzerinden aşırtmak isterken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Tolga Güldibi penaltı noktasını gösterdi.

4. dakikada penaltıda topun başına geçen Djitte'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

21. dakikada Djitte'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Buğra Çağıran'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara buluştu. 0-2

38. dakikada Catakovic'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Faye, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Sabri Öğe, Arif Dilmeç

Esenler Erokspor: Ege Baran Sahillioğlu (Ercüment Kafkasyalı dk. 46), Oğuz Ceylan, Nzaba, Sakıb Aytaç, Mücahit Albayrak, Alper Karaman (Ertuğrul İdris Furat dk. 81), Berkay Aydoğmuş (Maksut Taşkıran dk. 46), Sefa Narin (Laine dk. 46), Faye, Junior Fernandes (Mata dk. 73), Catakovic

Yedekler: Eşref Korkmazoğlu, Altar Han Hidayetoğlu, Çağatay Yılmaz, Talha Özcan, Furkan Orak

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gençlerbirliği: Ebrar Erentürk, Alperen Babacan (Oğuzhan Berber dk. 46), Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Ensar Kemaloğlu (Samed Onur dk. 65), Etebo, Mikail Okyar, Yasin Güreler (Fıratcan Üzüm dk. 65), Buğra Çağıran (Mete Kaan Demir dk. 60), Amilton, Djitte (Sami Gökhan Altıparmak dk. 84)

Yedekler: Orkun Özdemir, Metehan Mimaroğlu, Yatabare, Çağrı Fedai, Elias Durmaz

Teknik Direktör: Recep Karatepe

Goller: Faye (dk. 38) (Esenler Erokspor), Djitte (dk. 4 pen.), Buğra Çağıran (dk. 21) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Alper Karaman, Catakovic (Esenler Erokspor), Samed Onur, Etebo (Gençlerbirliği) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Esenler Erokspor, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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