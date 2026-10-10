Esenler Erokspor, İstanbulspor'u Kanga'nın 20. dakikadaki golüyle 1-0 yendi

Esenler Erokspor, İstanbulspor'u Kanga'nın 20. dakikadaki golüyle 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda Esenler Erokspor'a 1-0 yenildi. Esenler Erokspor'un golünü 20. dakikada Guelor Kanga kaydetti; İstanbulspor sahasında mağlup ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Sezgin Çınar, Hüseyin Kıvanç Durmaz
İstanbulspor: Alp Tutar, Duran Şahin (Kubilay Sönmez dk. 79), Michael Ologo, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer (Aytaç Kara dk. 77), Ilianov Iliev (Alieu Cham dk. 59), Berk Ali Nizam (Phellipe Cardoso Araujo dk. 77), Elvin Mendy, Dijlan Aydın, Ömer Faruk Duymaz (Mamadou Fall dk. 59), Mustafa Sol
Yedekler: İsa Doğan, Deniz Tuncer, Erdem Seçgin, Enver Azmi Sarıalioğlu, Ali Akman
Teknik Direktör: Olcay Demir
Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Luccas Claro, Bahadır Öztürk, Furkan Orak, Mikail Okyar (Ferhat Yazgan dk. 87), Nicolas Janvier (Recep Niyaz dk. 70), Guelor Kanga (Yusuf Erdoğan dk. 61), Burak Çoban (Kubilay Kanatsızkuş dk. 70), Enes Alıç, Mame Mor Faye, Habib Gueye (Tugay Kacar dk. 61)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Erkan Kaş, Hayrullah Bilazer, Muhamed Buljubasic, Altin Zeqiri
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Guelor Kanga (dk. 20) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Yusuf Ali Özer, Elvin Mendy (İstanbulspor)
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