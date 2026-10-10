Esenler Erokspor, İstanbulspor'u Kanga'nın 20. dakikadaki golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
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Esenler Erokspor, İstanbulspor'u Kanga'nın 20. dakikadaki golüyle 1-0 yendi

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Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda Esenler Erokspor'a 1-0 yenildi. Esenler Erokspor'un golünü 20. dakikada Guelor Kanga kaydetti; İstanbulspor sahasında mağlup ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Sezgin Çınar, Hüseyin Kıvanç Durmaz

İstanbulspor: Alp Tutar, Duran Şahin (Kubilay Sönmez dk. 79), Michael Ologo, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer (Aytaç Kara dk. 77), Ilianov Iliev (Alieu Cham dk. 59), Berk Ali Nizam (Phellipe Cardoso Araujo dk. 77), Elvin Mendy, Dijlan Aydın, Ömer Faruk Duymaz (Mamadou Fall dk. 59), Mustafa Sol

Yedekler: İsa Doğan, Deniz Tuncer, Erdem Seçgin, Enver Azmi Sarıalioğlu, Ali Akman

Teknik Direktör: Olcay Demir

Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Luccas Claro, Bahadır Öztürk, Furkan Orak, Mikail Okyar (Ferhat Yazgan dk. 87), Nicolas Janvier (Recep Niyaz dk. 70), Guelor Kanga (Yusuf Erdoğan dk. 61), Burak Çoban (Kubilay Kanatsızkuş dk. 70), Enes Alıç, Mame Mor Faye, Habib Gueye (Tugay Kacar dk. 61)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Erkan Kaş, Hayrullah Bilazer, Muhamed Buljubasic, Altin Zeqiri

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Guelor Kanga (dk. 20) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Yusuf Ali Özer, Elvin Mendy (İstanbulspor)

Kaynak: İHA
Necmi KadıoğluİstanbulsporEsenyurtTrendyolEsenlerSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Esenler Erokspor, İstanbulspor'u Kanga'nın 20. dakikadaki golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
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