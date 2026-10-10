Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Ronaldo hakkında karar - Son Dakika
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Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Ronaldo hakkında karar

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Portekiz Futbol Federasyonu\'ndan Ronaldo hakkında karar
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Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve oyuncunun geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), milli takım kampını izinsiz terk eden dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve tecrübeli forvetin geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı. 

MİLLİ TAKIM KAMPINI İZİNSİZ TERK ETTİ

Olayların başlangıcı Portekiz'in Norveç’i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ateşlendi. Mücadelede yedek kulübesinde oturan Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus’un maç öncesinde kendisine oyuna girme sözü verdiğini ancak ısınmaya gönderilmesine rağmen süre almadığını belirtti. Süreçle ilgili basına açıklama yapılacağı yönündeki ikinci sözün de tutulmadığını savunan 41 yaşındaki futbolcu, ciddiye alınmadığını hissederek kriz çıkardı. Yıldız oyuncu, Danimarka maçı öncesinde milli takım kampından ayrılma kararı aldı.

SUÇUNU KABUL ETTİ, CEZAYA BOYUN EĞDİ

Olayın ardından kapsamlı bir açıklama yapan Ronaldo, takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi. Kampı terk etme kararının cezasız kalamayacağını vurgulayan 41 yaşındaki yıldız, kendisine gelecek cezayı kabul etti. 

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 7 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili soruşturma dosyasını "acil" statüsüyle incelemeye aldı. Federasyon, nihai karar açıklanana kadar yıldız futbolcunun kadro dışı bırakıldığını duyurdu. 

Cristiano RonaldoPortekizFutbolSporSon Dakika

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