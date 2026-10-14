Esenler Erokspor, Rilski Sportist'i deplasmanda 94-62 yendi, C Grubu'nda 2'de 2 yaptı

Esenler Erokspor, Rilski Sportist'i deplasmanda 94-62 yendi, C Grubu'nda 2'de 2 yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında Rilski Sportist'i deplasmanda 94-62 yendi. Bulgaristan'daki Samakov Arena'da oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük kuran İstanbul ekibi, grupta 2'de 2 yaptı.
Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ın Rilski Sportist ekibini deplasmanda 94-62 mağlup etti.
Bulgaristan'da bulunan Samakov Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-20 üstün bitiren Esenler Erokspor, devre sonunda soyunma odasına da 56-33 önde gitti.
İstanbul ekibi, üçüncü çeyreğini 69-44 üstün bitirdiği karşılaşmadan 94-62 galip ayrıldı.
Esenler Erokspor, böylece C Grubu'nda 2'de 2 yaptı.
Kaynak: AA
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