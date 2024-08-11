Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: \'Bu bizim için çok özel bir maçtı\'

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Esenler Erokspor tarihinin ilk 1. Lig maçı olduğundan dolayı kendileri için çok özel bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altınparmak basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi. Adana sıcağının her iki takımın oyuncularını da etkilediğini vurgulayan Altıparmak, "Gerçekten mücadele anlamında çok güzel bir mücadele oldu. Oyunun bölümlerinden sonra futbolcuların ayağına kramplar girmeye başladı. Tabii bu sıcak havada futbol oynamak çok zor. Biz rakibe hiç bakmadan maçın başından sonuna kadar kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Rakip zaten hep bekleyerek oynayan bir takımdı, biz hep topla oynayan taraftık" ifadelerini kullandı.

"Önümüze bakacağız"

Bundan sonra önlerine bakacaklarını belirten Altıparmak "Daha çok çalışıp ve mücadele edeceğiz. Sezonun ilk maçı olması itibariyle mücadele eden bütün oyuncuları kutluyorum. Artık bundan sonrasına bakacağız. Bugün bizim için oyunun belli bölümleri çok iyi oldu. Özellikle maçın sonlarında 2-1 biri yakaladıktan sonra tekrar oyuna ortak olduk. Maçı da kazanabilirdik ama kaybettik" sözlerini kaydetti. - ADANA