Esenler Erokspor Ümraniyespor'a 1-0 Mağlup - Son Dakika
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Esenler Erokspor Ümraniyespor'a 1-0 Mağlup

Trendyol 1. Lig 15. haftasında Esenler Erokspor, Ümraniyespor'a 1-0 yenildi.

09.12.2024 22:17
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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Burak Olcar, Kemal Elmas, Samet Özkul

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan, Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Mücahit Albayrak, Tugay Kacar (İdris Furat dk. 77), Ryan Jack (Abuzer Gaffar Toplu dk. 86), Altar Han Hidayetoğlu (Eşref Korkmazoğlu dk. 64), Alper Karaman, Oscar Pinchi (Junior Fernandes dk. 77), Hamza Catakovic

Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Francis Nzaba, Jair Tavares Silva, Sefa Narin, Berkay Aydoğmuş, Emir Atik

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Barış Ekincier (Batuhan Çelik dk. 82), Mustafa Eser, Tomislav Glumac, Furkan Apaydın, Atalay Babacan (Jurgen Bardhi dk. 67), Engjell Hoti, Serkan Göksu, Cebio Soukou (Dimitri Cavare dk. 72), Benny, Georgi Minchev

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Burak Öksüz, Yunus Emre Yılmaz, Oğuz Yıldırım, Batuhan Arıcı, Muhammet Karasu, Servet Berat Fidan

Teknik Sorumlu: Hüsamettin Balcı

Gol: Georgi Minchev (dk. 63) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol, Esenler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esenler Erokspor Ümraniyespor'a 1-0 Mağlup - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler Erokspor Ümraniyespor'a 1-0 Mağlup - Son Dakika
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