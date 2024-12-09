Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Burak Olcar, Kemal Elmas, Samet Özkul
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan, Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Mücahit Albayrak, Tugay Kacar (İdris Furat dk. 77), Ryan Jack (Abuzer Gaffar Toplu dk. 86), Altar Han Hidayetoğlu (Eşref Korkmazoğlu dk. 64), Alper Karaman, Oscar Pinchi (Junior Fernandes dk. 77), Hamza Catakovic
Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Francis Nzaba, Jair Tavares Silva, Sefa Narin, Berkay Aydoğmuş, Emir Atik
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Barış Ekincier (Batuhan Çelik dk. 82), Mustafa Eser, Tomislav Glumac, Furkan Apaydın, Atalay Babacan (Jurgen Bardhi dk. 67), Engjell Hoti, Serkan Göksu, Cebio Soukou (Dimitri Cavare dk. 72), Benny, Georgi Minchev
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Burak Öksüz, Yunus Emre Yılmaz, Oğuz Yıldırım, Batuhan Arıcı, Muhammet Karasu, Servet Berat Fidan
Teknik Sorumlu: Hüsamettin Balcı
Gol: Georgi Minchev (dk. 63) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Esenler Erokspor Ümraniyespor'a 1-0 Mağlup - Son Dakika
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