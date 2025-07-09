Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Esenler Erokspor'da başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk basketbolunun efsane isimlerinden, deneyimi ve liderliğiyle sayısız başarıya imza atmış Sayın Ufuk Sarıca, yeni sezonda Esenler Erokspor Basketbol Takımı'mızın başantrenörlük görevini üstlenecektir." ifadesi kullanıldı.
Ufuk Sarıca, son olarak Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın başantrenörlüğünü yapıyordu.
Son Dakika › Spor › Esenler Erokspor'un Yeni Koçu Ufuk Sarıca - Son Dakika
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