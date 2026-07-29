Esenler Erokspor'un Yeni Sezon Hedefleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenler Erokspor'un Yeni Sezon Hedefleri

Esenler Erokspor\'un Yeni Sezon Hedefleri
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik Direktör Gürsel, Süper Lig hedefiyle yeni sezona odaklandıklarını ve transfer çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, geçen sezon kaybettikleri şampiyonluğun geride kaldığını belirterek, yeni sezonda tüm odaklarının Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi. Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Gürsel, takım oyununu ön planda tutacaklarını vurguladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Esenler Erokspor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel, kamp çalışmaları ve yeni sezon hedefleri hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Geçen sezon yaşanan şampiyonluk mücadelesini geride bıraktıklarını belirten Gürsel, "Bilindiği gibi ikili averajla şampiyonluk kaybedildi. Ondan sonra play-off finalinde de kaybedildi ama artık geçen sene geçmişte kaldı. Bunu takım olarak üzerimizden attık. Yeni bir sayfa, yeni bir sezon. Artık gereken dersleri çıkartıp, önümüze bakacağız. Geçen sene gerçekleştiremediğimiz bu hedefi bu sene başarmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.

"Eksik bölgelerimize takviye yapacağız"

Transfer çalışmalarının planlanan şekilde sürdüğünü ifade eden deneyimli teknik adam, kadroyu güçlendirmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Gürsel, "Geçen sene sözleşmesi biten oyuncular ile yola devam etmedik. Bunların yerine takviyeler yaptık. Kendimizce iyi takviyeler yapmaya çalışıyoruz ama mevkisel olarak planlarımıza her mevkiye iki oyuncu düşündük. Eksiklerimiz var. Bunları en kısa sürede tamamlamak istiyoruz ama hemen olmuyor. Her takım gibi biz de kampın ilk gününde tüm oyuncularımızla birlikte çalışmak isterdik. Ama şartlar neyse biz onu en iyi şekilde adapte edip, en iyi hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha yapacağımız, düşündüğümüz transferler var. Eksik olan bölgelerimize takviye yapacağız. Bu süreci en kısa zamanda atlatacağız. Lig uzun, 38 haftalık bir maraton. Ağustos ayında bu eksikliklerin üstesinden gelip, sayısal olarak da düşündüğümüz transferleri yaparsak bundan sonraki süreçte tam kadro olarak istediğimiz hedef için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Takım oyunu her şeyden önemli"

Takımdaki uyumun memnuniyet verici olduğunu belirten Mustafa Gürsel, tecrübeli ve genç oyuncuların doğru şekilde harmanlandığını söyleyerek, "Tecrübeli, iyi oyuncularla çalışmak tabii ki güzel. Genç oyuncuların da tecrübeli isimlerden kazanacağı çok şey var. Şu anda her şey gayet güzel gidiyor. Takımda güzel bir harmanlama var. Bu çalışma ortamını, bu birlikteliği sahaya yansıtmak istiyoruz. Şu anda her şey güzel görünüyor. İnşallah ilk haftadan itibaren bunun karşılığını puan olarak alırız. Baktığımızda bireysel oyuncular önemli ama genel anlamda bunları iyi harmanlayıp takım oyunu daha önemli. Takım oyunu ön plana çıktığında sistemi, disiplini, organizasyonu ve futbol kültürüyle doğru bir yapı oluştuğunda bazı eksikler de kapanabiliyor ama hedefe gitmek istiyorsak hem bireysel anlamda hem de takım oyunu anlamında iyi bir harman yakalamamız ve birlikte hareket etmemiz lazım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Esenler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esenler Erokspor'un Yeni Sezon Hedefleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı Kapıyı kızının sesiyle açtırmış Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış
İstanbul’da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı İstanbul'da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar
Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi

11:45
Muğla’da orman yangını Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:46
Trump’a soğuk duş Çin’den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 12:13:32. #7.12#
SON DAKİKA: Esenler Erokspor'un Yeni Sezon Hedefleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.