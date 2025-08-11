Esenler Erokspor ve Adana Demirspor 2-2 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
18. dakikada sol tarafta topla buluşan Enes Alıç, ceza sahası sol çaprazından ortasını arka direğe kesti. Arka direkte pozisyonu iyi takip eden Faye, kayarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
44. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Ahmet, ara pasını savunma arkasına sarkan Sefa'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Birkan son anda uzanarak topu kornere çeldi.
55. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Ozan, topukla pasını ceza yayı üzerinden hareketlenen Sefa'ya aktardı. Sefa'nın gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Birkan'ın sağından filelere gitti. 1-1
67. dakikada rakip yarı alanda pres yapan Adana Demirspor'da topu alan Ozan Demirbağ, ceza sahası dışından uzak mesafeden yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-2
79. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Catakovic'in, doğrudan kaleye gönderdiği sert şutta yerden seken top filelerle buluştu. 2-2
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Akpınar
Esenler Erokspor: Birkan Tetik, Eray Korkmaz (Hayrullah Bilazer dk. 87), Cavare, Nzaba, Enes Alıç (Yunus Emre Gedik dk. 80), Kanga (Kayode dk. 71), Tugay Kacar, Faye, Berat Luş (Alper Karaman dk. 46), Amilton (Jack dk. 71), Catakovic
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Onur Ulaş, Altar Han Hidayetoğlu, Yusuf Yücer, Harun Genç
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak, Caner Kaban, Sefa Gülay (Kürşat Türkeş Küçük dk. 75), Ahmet Yılmaz (Halil Eray Aktaş dk. 75), Salih Kavrazlı, Enes Erol, Ozan Demirbağ (Muhammed Ergen dk. 86)
Yedekler: Mustafa Yiğit Durmaz, Eren Fidan, Mert Menemencioğlu, Yücel Gürol, Samet Duyur, Ulaş İmergi, Kayra Saygan
Teknik Direktör: Koray Palaz
Goller: Faye (dk. 18), Catakovic (dk. 79) (Esenler Erokspor), Sefa Gülay (dk. 55), Ozan Demirbağ (dk. 67) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Faye, Alper Kahraman, Nzaba (Esenler Erokspor), Halil Eray Aktaş (Adana Demirspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Esenler Erokspor ve Adana Demirspor 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?