Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Fatih Tokail, Abdülhamit Söyler, Kerem İlitangil
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak (Dk. 61 Faye), Metehan Mert, Sakıb Aytaç (Dk. 79 Ertuğrul Furat), Eşref Korkmazoğlu (Dk. 79 Mücahit Albayrak), Ufuk Akyol, Laine, Benhur Keser (Dk. 74 Anıl Yaşar), Catakovic, Pinchi, Kayode (Dk. 61 Nzaba)
Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Oulare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Estrela (Dk. 82 Iskandarlı), Berk Yıldız (Dk. 67 Eren Erdoğan), Liço, İlhami Siraçhan Nas (Dk. 67 İshak Karaoğul), Mukairu, Aleksic (Dk. 89 Işık Kaan Arslan)
Goller: Dk. 19 Ufuk Akyol (Esenler Erokspor), Dk. 75 İshak Karaoğul (Geosis Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Estrela, Dk. 84 Ali Ülgen, Dk. 87 Liço (Geosis Boluspor), Dk. 36 Furkan Orak, Dk. 69 Nzaba, Dk. 73 Pinchi, Dk. 88 Faye (Esenler Erokspor)
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Esenler Erokspor ile Geosis Boluspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.
Son Dakika › Spor › Esenler Erokspor ve Boluspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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