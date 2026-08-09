Eski Fenerbahçeli Enner Valencia\'dan 1 yıllık dev imza

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması da giyen Ekvadorlu santrfor Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu.

ENNER VALENCIA BOCA JUNIORS'TA

36 yaşındaki Enner Valencia, Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors'a transfer oldu. Arjantin temsilcisi, deneyimli golcüyü 1 yıllığına kadrosuna kattığını ve resmi imzaların atıldığını duyurdu. Son olarak Brezilya ekibi Internacional forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli forvet, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de gösterdiği golcü performans ve hırsıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Valencia, sarı-lacivertli formayla 116 maça çıkarak 59 gol, 17 asistlik performans sergiledi.