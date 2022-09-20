Wesley Sneijder ile Burak Yılmaz yeniden bir araya geliyor: Bence çok ilginç bir proje

Dünyaca ünlü eski futbolcu Wesley Sneijder, Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da görev almak için görüşmeler yapıyor.

"BENCE ÇOK İLGİNÇ BİR PROJE"

Sporx'in Hollanda basınından aktardığı habere göre, Fortuna Sittard'ın, cumartesi günü Excelsior ile oynadığı maçı tribünden takip eden Sneijder'in, sadece maçı izlemek için stadyumda olmadığı kaydedildi. Sneijder, konuya ilişkin açıklama yaparken, "Sittard'da uzun vadeli bir proje var. Bu projede birden fazla takım yer alacak. Bence çok ilginç bir proje" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR KONUŞMA YAPTIM"

Görevi için birkaç farklı seçeneği olduğunu söyleyen Hollandalı eski futbolcu, "Bu projede benim de rol oynama şansım var. Çok güzel bir konuşma yaptım. Ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Organizasyon içinde birkaç seçeneğim var" ifadelerini kullandı.

TÜRK YILDIZLAR FORMA GİYİYOR

Hollanda Ligi'nde geride kalan 7 haftada 4 puanla 16. sırada yer alan Fortuna Sittard'da; Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Doğan Erdoğan gibi isimler forma giyiyor.