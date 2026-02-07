Eski hakem Cüneyt Çakır\'a dev görev: En büyük hayallerimden biri buydu

Türk hakemliğinin dünyadaki en önemli isimlerinden biri olan Cüneyt Çakır, 2026 Dünya Kupası'nda görev alacağını açıkladı. Eski FIFA kokartlı hakem, turnuvada bu kez sahada değil, yönetici olarak yer alacak.

"DÜNYA KUPASI'NDA YÖNETİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİM"

Eski FIFA Hakemi ve Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, "Milliyet ile Futbol Gündemi" oturumunda yaptığı açıklamada, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda yöneticilik yapacağını duyurdu.

49 yaşındaki Çakır, kendisine gelen telefonla bu görevin bildirildiğini belirterek, "Hakemliği bıraktıktan sonra en büyük hayallerimden biri buydu. Bu hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. İlk defa bir Türk, bu ölçekte bir organizasyonda yönetici olarak görev alacak" ifadelerini kullandı.

İLKLERİN ADAMI

Cüneyt Çakır, hakemlik kariyerinde birçok ilke imza atmıştı. 2014 FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalan tecrübeli isim, 6 Haziran 2015'te Barcelona ile Juventus arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni yöneterek bu organizasyonda final yöneten ilk Türk hakem olmuştu. 2026 Dünya Kupası'ndaki yeni göreviyle Çakır, Türk futbolu adına bir ilki daha gerçekleştirmiş olacak.