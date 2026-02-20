Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler - Son Dakika
Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler

Eski sevgilisinden Vinicius Junior\'u zora sokacak sözler
20.02.2026 14:07
Real Madrid'in futbolcusu Vinicius Junior'un eski sevgilisi Jessica Tuga, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Tuga, bazı siyahi futbolcuların ırkçılığa maruz kaldıklarını dile getirdiklerini ancak özel hayatlarında beyaz ve sarışın kadınlarla çıktıklarını belirtti. Bu durumun, futbolcuların ırkçılık eleştirileri ile özel hayat tercihleri arasında bir çelişki olduğunu öne sürdü.

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior'un eski sevgilisi Jessica Tuga'nın sosyal medyada yaptığı açıklamalar gündem oldu. Tuga'nın ifadeleri kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler

"BANA AHLAKİ DERS VERMEYİN"

Jessica Tuga, yaptığı paylaşımda bazı siyahi futbolcuların ırkçılığa maruz kaldıklarını dile getirdiklerini ancak özel hayatlarında farklı tercihler yaptıklarını öne sürdü.

Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler

Tuga açıklamasında, "Bu siyahi futbolcular, maruz kaldıklarını iddia ettikleri ırkçılıktan çok şikayet ediyorlar. Ancak her zaman beyaz ve sarışın kadınlarla çıkıyorlar ve açıkça ilişkilerini sürdürüyorlar. Siyahi bir kadınla asla çıkmıyorlar veya açıkça ilişkiye girmiyorlar. Bunun sebebi ne? Cevap açık ve kolayca görülebiliyor. Bana bu insanlardan ahlaki dersler vermeyin." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada hızla yayılan sözler, farklı kesimlerden destek ve eleştiri yorumları aldı.

Son Dakika Spor Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Efe Atan Efe Atan:
    dogru konusmus 2 0 Yanıtla
  • Ates null Ates null:
    Para olmasa yanında dururlarmı acaba.Herşey 5 gr et için. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler - Son Dakika
