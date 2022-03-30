Yılmaz Tokatlı ve A Milli oyuncular için saygı duruşu yapılacak - Son Dakika
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Yılmaz Tokatlı ve A Milli oyuncular için saygı duruşu yapılacak

30.03.2022 15:43
Yılmaz Tokatlı ve A Milli oyuncular için saygı duruşu yapılacak

Yakın zamanda vefat eden TFF eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı ile A Milli Takımın eski oyuncuları Naci Erdem, Fevzi Zemzem, Türker Gülsoy ve Özcan Köksoy anısına, 1-4 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Yakın zamanda vefat eden TFF eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı ile A Milli Takımın eski oyuncuları Naci Erdem, Fevzi Zemzem, Türker Gülsoy ve Özcan Köksoy anısına, 1-4 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

TFF'den yapılan açıklamada ayrıca, dileyen kulüplerin müsabakalarda siyah kol bandı takabileceği ifade edildi.


- İstanbul
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Futbol Federasyonu, 4 Nisan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yılmaz Tokatlı ve A Milli oyuncular için saygı duruşu yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılmaz Tokatlı ve A Milli oyuncular için saygı duruşu yapılacak - Son Dakika
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