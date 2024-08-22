Eski Voleybolcu Enver Göçener Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eski Voleybolcu Enver Göçener Son Yolculuğuna Uğurlandı

81 yaşında hayatını kaybeden eski voleybolcu ve antrenör Enver Göçener için tören düzenlendi. Türk voleybolunun duayen isimleri arasında kabul edilen Göçener'in cenazesi Yeniköy Yalılar Mezarlığı'nda defnedildi.

22.08.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

81 yaşında hayatını kaybeden eski voleybolcu ve antrenör Enver Göçener, son yolculuğuna uğurlandı.

Türk voleybolunun duayen isimleri arasında kabul edilen ve "Hocaların hocası" olarak bilinen Göçener için Burhan Felek Voleybol Salonu'nda tören düzenlendi.

Törene Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sporcular, kulüp temsilcileri, antrenörler ve Enver Göçener'in ailesi katıldı.

Mehmet Akif Üstündağ ile Dursun Özbek, yaptıkları konuşmada, Göçener'in ailesine ve voleybol camiasına başsağlığı diledi.

Enver Göçener'in cenazesi, Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Yalılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA

Voleybol, Yeniköy, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Voleybolcu Enver Göçener Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
04:29 Gece yarısı korkunç kaza: 3’ü bebek, 8 yaralı Gece yarısı korkunç kaza: 3'ü bebek, 8 yaralı
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:11:00. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Voleybolcu Enver Göçener Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement