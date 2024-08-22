Eski Voleybolcu Enver Göçener Son Yolculuğuna Uğurlandı

Spor

81 yaşında hayatını kaybeden eski voleybolcu ve antrenör Enver Göçener, son yolculuğuna uğurlandı.

Türk voleybolunun duayen isimleri arasında kabul edilen ve "Hocaların hocası" olarak bilinen Göçener için Burhan Felek Voleybol Salonu'nda tören düzenlendi.

Törene Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sporcular, kulüp temsilcileri, antrenörler ve Enver Göçener'in ailesi katıldı.

Mehmet Akif Üstündağ ile Dursun Özbek, yaptıkları konuşmada, Göçener'in ailesine ve voleybol camiasına başsağlığı diledi.

Enver Göçener'in cenazesi, Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Yalılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.