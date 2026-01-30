Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü

Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
30.01.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'da bir televizyon programında eski WWE şampiyonu, kontrolünü kaybederek stüdyodaki konuklara ve yayın ekibine saldırdı. Yayın ekibi, yaşanan panik sonucunda yayını kesmek zorunda kaldı. Güvenlik görevlileri tarafından sakinleştirilen eski şampiyonun bu davranışı, büyük tepki çekti.

Meksika'da yayınlanan bir televizyon programında konuk olarak bulunan eski WWE şampiyonu, henüz bilinmeyen bir nedenle sinirlerine hakim olamadı. Canlı yayın devam ederken ayağa kalkan eski güreşçi, önce stüdyodaki konuklara, ardından da yayın ekibine fiziksel saldırıda bulundu.

YAYIN KESİLDİ, STÜDYO KARIŞTI

Saldırı sırasında stüdyoda büyük panik yaşanırken, yapım ekibi yayını kesmek zorunda kaldı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle eski WWE şampiyonu güçlükle sakinleştirildi. Olayda hafif yaralananların olduğu iddia edilirken, resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

GÜNDEM OLDU

Yaşanan saldırı anlarına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay büyük tepki topladı. Kullanıcılar, canlı yayında yaşanan şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Sonora, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Trabzonspor, Umut Nayir’i kadrosuna kattı Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

17:23
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
14:59
İki ilimizi sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı
İki ilimizi sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 17:37:09. #7.11#
SON DAKİKA: Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.