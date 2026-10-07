Eskişehir\'de Amatör Spor Haftası\'nda flöre müsabakaları ilgiyle tamamlandı

Eskişehir'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Fethi Heper Eskrim Salonu'nda 'Eskrim Flöre' etkinliği gerçekleştirildi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Amatör Spor Haftası kutlamaları, çeşitli spor branşlarındaki programlarla devam ediyor. Bu çerçevede Prof. Dr. Fethi Heper Eskrim Salonu'nda sporcuların katılımıyla Eskrim Flöre müsabakaları yapıldı. Etkinlikte eskrim branşının kendine has heyecanı ve sporcuların mücadele ruhu sahaya yansıdı. Objektiflere renkli anların yansıdığı müsabakalar, sporcuların ve katılımcıların ilgisiyle tamamlandı.