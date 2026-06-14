Eskişehir'de Dünya Kupası Coşkusu

Eskişehirliler, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan, A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçını Dede Korkut Parkı'nda izledi.

Eskişehir'deki vatandaşlar, Amerika'yla olan saat farkı nedeniyle Türkiye'de sabahın erken saatlerine denk gelen Türkiye- Avustralya maçını, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından kurulan dev ekranda izlemek için Dede Korkut Parkı'na adeta akın etti. 2002 yılındaki tarihi başarıyı hatırlayan bazı taraftarlar ile o günleri yaşından dolayı görememiş olan gençler, yıllar sonra gelen bu büyük heyecanı aynı aynı ortamda paylaştı.

"Sabah dört buçuğunda buraya gelip yer kaptık"

Dünya Kupası heyecanını ilk kez yaşayan ve sabahın ilk ışıklarında parka gelen henüz o zaman doğmamış olan 21 yaşındaki Ömer Kaan Selek, "O zamanı göremedik. Büyüklerimiz anlatıyor, biz de oldukça heyecanla dinliyoruz. Sabahın saat dört buçuğunda buraya geldik ve erkenden yer kaptık. Ortam çok iyi burada, seyirciler çok keyifli. Maç izlemek bizi heyecanlandırıyor. Biz sabahtan beri '2-1 Türkiye alacak' diye konuşuyoruz. Ne olacak bilmiyoruz, bakalım hayırlısı. Benim favorim Yunus Akgün, onu çok seviyorum. Onun dışında Avrupa'da büyük başarıları olan Arda Güler'i de çok destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Japonya'da da aynıydı o, buradan işe gideceğiz"

Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası'ndaki sabah maçlarını ve o dönemki atmosferi iyi hatırladığını belirten Yasin Çelik ise takımdan umutlu olduğunu dile getirdi. Çelik, "Ben 2002'ye tanıklık ettim. O başarıyı televizyonlardan izledim. İnşallah aynı sevinci, aynı hissi genç arkadaşlara da yaşatırız. Bu takımdan ümitliyiz. Şimdi gençler o zamanları görmediği için eskiyi bilmiyorlar... Eskiden sevinçler daha büyüktü, daha iyiydi. Sabah 6.30'da kalktık arkadaşlarla geldik, maçtan sonra da buradan işe gideceğiz. Hiç sıkıntı yok... Maçın 3-1 biteceğini tahmin ediyorum. İki golü Arda'dan, bir tanesini de eğer ilk 11'de oynatırsa Almanya'dan beri takip ettiğim Can Uzun'dan bekliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR