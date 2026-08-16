GSB Cimnastik Okulları Geleceğin Şampiyonlarını Yetiştiriyor
Eskişehir GSB Spor Okulları'nda cimnastik antrenmanları devam ediyor. Yenikent Spor Salonu'nda çocuklar, uzman antrenörler eşliğinde erken yaşta sporla tanışıyor, fiziksel gelişim ve koordinasyon eğitimi alıyor.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren GSB Spor Okulları, cimnastik branşındaki antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.
Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çalışmalarda, çocukların erken yaşta sporla tanışması ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Geleceğin şampiyon adaylarını yetiştirmek amacıyla düzenlenen antrenmanlarda minik sporcular, uzman antrenörler eşliğinde temel disiplin ve koordinasyon eğitimi alıyor.
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