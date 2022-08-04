Eskişehir İl Spor Müdürü Abdulselam Er ve beraberindeki heyet başta olmak üzere, Günyüzü Kaymakamı Gökhan Arslan ve Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, ilçede bulunan spor tesislerini incelediler. Çeşitli spor branşları esas alınarak gençler için yapılabilecek faaliyetler için karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Günyüzü İlçesi spor tesisleri incelendi - Son Dakika

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