Öğrencilerin heyecanlı olduğu kuşak bağlama töreninde bir üst kuşağı çıkan öğrencileri tebrik eden Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, bir süre öğrencilerle sohbet ederek başarılarının devamını diledi. Kuşak bağlama töreni günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Eskişehir spor haberleri | Kaymakam Han Kuşak Bağlama Törenine katıldı - Son Dakika

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