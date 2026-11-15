Eskişehir Valisi, Eskişehirspor'a Ayvalıkgücü maçı öncesi destek mesajı yayımladı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi, Eskişehirspor'a Ayvalıkgücü maçı öncesi destek mesajı yayımladı

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor'un sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynayacağı maç öncesi kırmızı-siyahlı camiaya destek ve başarı mesajı yayımladı. Yılmaz, futbolcu, teknik heyet ve taraftara seslenerek takımın galibiyetle ayrılacağına inandığını belirtti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor'un sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kırmızı-siyahlı camiaya destek ve başarı mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor'un evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edeceği müsabaka öncesi bir açıklama yaptı. Kırmızı-siyahlı ekibin sahadan galibiyetle ayrılacağına inandığını belirten Vali Yılmaz, futbolculara, teknik heyete ve taraftarlara seslendi.

"Bu şehir sizinle, bu yürek sizinle"

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şehrimizin gururu, sevdası ve en büyük tutkusu Eskişehirspor'umuz, Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Kırmızının tutkusu, siyahın asaletiyle bütünleşen bu büyük camianın; sahadaki inancı, mücadele azmi ve vefakar taraftarının sarsılmaz desteğiyle bu zorlu mücadeleden de galibiyetle ayrılacağına yürekten inanıyorum. Sahada ter dökecek futbolcularımıza ve teknik heyetimize başarılar diliyor; tribünlerde tek yürek olacak taraftarımızla birlikte, Eskişehir'imizin bu büyük sevdaya yakışan bir galibiyet coşkusunu hep birlikte yaşamasını temenni ediyorum. Haydi Kırmızı Şimşekler. Bu şehir sizinle, bu yürek sizinle."

Kaynak: İHA
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