Eskişehir Valisi, Eskişehirspor'a Ayvalıkgücü maçı öncesi destek mesajı yayımladı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor'un sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kırmızı-siyahlı camiaya destek ve başarı mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor'un evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edeceği müsabaka öncesi bir açıklama yaptı. Kırmızı-siyahlı ekibin sahadan galibiyetle ayrılacağına inandığını belirten Vali Yılmaz, futbolculara, teknik heyete ve taraftarlara seslendi.

"Bu şehir sizinle, bu yürek sizinle"

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şehrimizin gururu, sevdası ve en büyük tutkusu Eskişehirspor'umuz, Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Kırmızının tutkusu, siyahın asaletiyle bütünleşen bu büyük camianın; sahadaki inancı, mücadele azmi ve vefakar taraftarının sarsılmaz desteğiyle bu zorlu mücadeleden de galibiyetle ayrılacağına yürekten inanıyorum. Sahada ter dökecek futbolcularımıza ve teknik heyetimize başarılar diliyor; tribünlerde tek yürek olacak taraftarımızla birlikte, Eskişehir'imizin bu büyük sevdaya yakışan bir galibiyet coşkusunu hep birlikte yaşamasını temenni ediyorum. Haydi Kırmızı Şimşekler. Bu şehir sizinle, bu yürek sizinle."