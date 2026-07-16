Eskişehirli Güreciler Türkiye İkincisi Oldu

İşitme Engelliler Büyükler Güreş Türkiye Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan sporcu Recep Karakuş ve Ahmet Oğuz Coşar, kendi kategorilerinde Türkiye ikinciliği elde etti.

Farklı illerden çok sayıda sporcunun yer aldığı şampiyona, 16-18 Haziran 2026 tarihleri tarihleri arasında Çorum'da gerçekleştirildi. Eskişehir'den şampiyonaya katılan Recep Karakuş, 86 kilogram kategorisinde; Ahmet Oğuz Coşar ise, 97 kilogram kategorisinde mücadele etti. Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza atan Karakuş ve Coşar, Milli Takım Kampı'na katılmaya hak kazandı. - ESKİŞEHİR