Çanakkale'de 660 sporcunun katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Dardanelles Cup Karate Şampiyonası'na katılan Eskişehirli sporcular, 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

14-15 Kasım tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştirilen 3. Uluslararası Dardanelles Cup Karate Şampiyonası sona erdi. Yoğun katılımla düzenlenen organizasyonda Eskişehir'i 5 sporcu temsil etti. Turnuvada tatamiye çıkan sporculardan Okyanus Sarya Doru, Baran Güven Doru, İrem Nida Kara, Zeynep İkra Kara ve Cenk Kale kumite kategorisinde derece elde ederken; Cenk Kale ayrıca kata kategorisinde de kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Şampiyonayı 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayan sporcular ve antrenörleri, elde ettikleri derecelerle kente döndü.