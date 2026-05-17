Eskişehirli Sporcular Avrupa Şampiyonu

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen 35. Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli sporcular, elde ettikleri derecelerle gurur kaynağı oldu.

35. Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda 18 yaş altı kızlar 45 kilo kategorisinde yarışan Emine Nur Arslan, üstün performansıyla Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Aynı şampiyonada 18 yaş altı kızlar 65 kilo kategorisinde mücadele eden Selin Zeynep Yalçınkaya ise Avrupa ikincisi olarak önemli bir başarı elde etti. Ayakta yarışan engelliler kategorisinde +80 kiloda mücadele eden Murat Cırık da rakiplerini geride bırakarak Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. - ESKİŞEHİR