Eskişehir'de 40 sporcunun katılımıyla 2022 yılı 2'nci Dönem Kick Boks Kuşak Terfi Sınavı yapıldı. Ay Spor Kulübü Başkanı Tolga Aygün kontrolünde düzenlenen sınavda, 6-40 yaş arasındaki sporcular ter döktü. Komisyon önünde yeteneklerini sergileyen sporcular, bir üst kuşağa geçmeye hak kazandı. Sporcuların başarılı şekilde bir sonraki kuşağa geçmesinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Aygün, sınavı tamamlayanlara belgelerini vererek tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kick Boks, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Eskişehirli sporcuların yeni kuşak sevinci - Son Dakika

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