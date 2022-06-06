Eskişehirli sporcuların yeni kuşak sevinci - Son Dakika
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Eskişehirli sporcuların yeni kuşak sevinci

06.06.2022 12:18
Eskişehirli sporcuların yeni kuşak sevinci

Eskişehir Ay Spor Kulübü'nde 40 sporcunun katılımıyla Kick Boks Kuşak Terfi Sınavı yapıldı.

Eskişehir Ay Spor Kulübü'nde 40 sporcunun katılımıyla Kick Boks Kuşak Terfi Sınavı yapıldı.

Eskişehir'de 40 sporcunun katılımıyla 2022 yılı 2'nci Dönem Kick Boks Kuşak Terfi Sınavı yapıldı. Ay Spor Kulübü Başkanı Tolga Aygün kontrolünde düzenlenen sınavda, 6-40 yaş arasındaki sporcular ter döktü. Komisyon önünde yeteneklerini sergileyen sporcular, bir üst kuşağa geçmeye hak kazandı. Sporcuların başarılı şekilde bir sonraki kuşağa geçmesinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Aygün, sınavı tamamlayanlara belgelerini vererek tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli sporcuların yeni kuşak sevinci
Eskişehirli sporcuların yeni kuşak sevinci
Eskişehirli sporcuların yeni kuşak sevinci
Eskişehirli sporcuların yeni kuşak sevinci
Eskişehirli sporcuların yeni kuşak sevinci

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Kaynak: İHA

Kick Boks, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirli sporcuların yeni kuşak sevinci - Son Dakika

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