Eskişehirspor, 19 Eylül'de Bigaspor deplasmanı için antrenmanlara başladı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, ligin 3. haftasında Bigaspor'a konuk olacak. Geçen hafta Uşakspor ile 2-2 berabere kalan Eskişehirspor, 19 Eylül 2026'da saat 16.00'da Biga İlyas Bayram Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarına başladı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Bigaspor deplasmanı için hazırlıklara başladı.
Geçtiğimiz hafta Uşakspor ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, deplasmandan 2-2'lık beraberlik ile ayrılmıştı. Ligin 3'üncü haftasında Bigaspor ile mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlara başladı. Bigaspor - Eskişehirspor maçı, 19 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da Biga İlyas Bayram Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İHA
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