Eskişehirspor, 24 puanla lider Ayvalıkgücü Belediyespor maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor, 24 puanla lider Ayvalıkgücü Belediyespor maçına hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
24 puanla lider Eskişehirspor, 12. haftada sahasında oynayacağı Ayvalıkgücü Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Hakan Şapcı yönetimindeki ekip, 15 Kasım Pazar 15.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda rakibini konuk edecek.
TFF Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, ligin 12. haftasında sahasında oynayacağı Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik Direktör Hakan Şapcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda siyah-kırmızılı ekip, karşılaşmanın taktik planı üzerinde duruyor. Ligde 24 puanla liderlik koltuğunda bulunan Eskişehirspor, 15 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edecek.
Kaynak: İHA
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