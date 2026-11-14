Eskişehirspor, 24 puanla lider Ayvalıkgücü Belediyespor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehirspor, 24 puanla lider Ayvalıkgücü Belediyespor maçına hazırlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehirspor, 24 puanla lider Ayvalıkgücü Belediyespor maçına hazırlanıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

24 puanla lider Eskişehirspor, 12. haftada sahasında oynayacağı Ayvalıkgücü Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Hakan Şapcı yönetimindeki ekip, 15 Kasım Pazar 15.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda rakibini konuk edecek.

TFF Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, ligin 12. haftasında sahasında oynayacağı Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Hakan Şapcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda siyah-kırmızılı ekip, karşılaşmanın taktik planı üzerinde duruyor. Ligde 24 puanla liderlik koltuğunda bulunan Eskişehirspor, 15 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edecek.

Kaynak: İHA
Ayvalıkgücü BelediyesporEskişehirsporFethi HeperFutbolGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
New York’ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar New York'ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
Trabzonsporlu Salah Mısır’ın kralı oldu Tarihi rekoru kırdı Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Ankara’da “Çobanlar Grubu“na operasyon Servetlerine el konuldu Ankara'da "Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
12:23
Özgür Özel’in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
10:24
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 12:58:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehirspor, 24 puanla lider Ayvalıkgücü Belediyespor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android