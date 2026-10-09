Eskişehirspor, 3-0\'lık galibiyetin ardından Etimesgut SK maçı hazırlıklarına başladı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Etimesgut SK maçı için hazırlıklara başladı.

Geçtiğimiz hafta 1922 Akşehir SK ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, 3-0'lık bir galibiyet elde etmişti. Ligin 6'ncı haftasında Etimesgut SK ile mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdürüyor. Eskişehirspor - Etimesgut SK maçı, 11 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.