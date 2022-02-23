Eskişehirspor: 3-1 - Son Dakika
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Eskişehirspor: 3-1

23.02.2022 15:30
Eskişehirspor: 3-1

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Mahmut Gülle (xx), Mikail Can (xx)BUCASPOR 1928: Şener (xx) - Onur (xx), Gökhan (xx), Alper Kadir (xxx) (Dk. 79 Ahmet Aktaş xx), Metin (x) (Dk. 67 Mustafa xx), Saruhan (x) (Dk. 46 Osman xx), Abdullah (xx), Recep (x) (Dk.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Mahmut Gülle (xx), Mikail Can (xx)

BUCASPOR 1928: Şener (xx) - Onur (xx), Gökhan (xx), Alper Kadir (xxx) (Dk. 79 Ahmet Aktaş xx), Metin (x) (Dk. 67 Mustafa xx), Saruhan (x) (Dk. 46 Osman xx), Abdullah (xx), Recep (x) (Dk. 67 Yusuf xx), Tunç Murat (x) (Dk. 67 Cuma xxx), Ahmet Sun (xxx), Mehmet Fuat (xx)ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz Alp (x) - Sezgin (xx), Göktuğ Kaan (x) (Dk. 46 Hasan Alp x), Onur (xx), Tolga (x) (Dk. 79 Eren x), Berkay Tanır (x) (Dk. 40 Utku x), Kaan Gaman (x) (Dk. 46 Metehan x), Arda (xx), Eray (xx), Buğra (x) (Dk. 79 Doğukan x), Bartu (xx)GOLLER: Dk. 29 Alper Kadir, Dk. 73 Cuma, Dk. 90+4 Ahmet Sun (Bucaspor) - Dk. 90+3 Bartu (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Metin, Gökhan, Cuma (Bucaspor), Tolga (Eskişehirspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928, 27'nci haftada evinde düşme hattında yer alan Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın 29'uncu dakikasında Alper Kadir'in golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan ev sahibi ekip 73'üncü dakikada Cuma'nın golüyle farkı 2'ye çıkırdı. Konuk takım 90+3'üncü dakikada Bartu ile skoru 2-1'e getirirken, Bucaspor 1928'de Ahmet Sun, 90+4'üncü dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-1. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet özlemi sona eren İzmir temsilcisi 39 puana ulaşırken, Eskişehirspor 17 puanda kaldı.


- İzmir
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Burak Taşkınsoy, Eskişehirspor, Ahmet Aktaş, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor: 3-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehirspor: 3-1 - Son Dakika
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