Eskişehirspor: 3-1 - Son Dakika

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Mahmut Gülle (xx), Mikail Can (xx)

SARI KARTLAR: Metin, Gökhan, Cuma (Bucaspor), Tolga (Eskişehirspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928, 27'nci haftada evinde düşme hattında yer alan Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın 29'uncu dakikasında Alper Kadir'in golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan ev sahibi ekip 73'üncü dakikada Cuma'nın golüyle farkı 2'ye çıkırdı. Konuk takım 90+3'üncü dakikada Bartu ile skoru 2-1'e getirirken, Bucaspor 1928'de Ahmet Sun, 90+4'üncü dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-1. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet özlemi sona eren İzmir temsilcisi 39 puana ulaşırken, Eskişehirspor 17 puanda kaldı.

- İzmir