Eskişehirspor, kanat oyuncusu Akın Akman ile anlaştı.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Muş Spor Kulübü'nde şampiyonluk sevinci yaşayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Akın Akman ile anlaşma sağlamıştır. Akın Akman'a Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz." denildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Spor › Eskişehirspor Akın Akman ile Anlaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?