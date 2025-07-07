Eskişehirspor Akın Akman ile Anlaştı

Eskişehirspor, kanat oyuncusu Akın Akman ile anlaştı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Muş Spor Kulübü'nde şampiyonluk sevinci yaşayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Akın Akman ile anlaşma sağlamıştır. Akın Akman'a Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz." denildi. - ESKİŞEHİR