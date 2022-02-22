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Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

22.02.2022 13:24
Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yarın deplasmanda oynayacağı Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yarın deplasmanda oynayacağı Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde başlayan antrenmanda Eskişehirsporlu oyuncular, düz koşu ve rejenerasyon antrenmanı gerçekleştirdi. Tamamlanan hazırlıkların ardından Eskişehirspor kafilesi, bugün öğle saatlerinde İzmir'e hareket edecek. Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 17 puan ile ligde 18'inci sırada yer alırken, Bucaspor ise 36 puanla 3'üncü sırada bulunuyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Bucaspor, Hanefi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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