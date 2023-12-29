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Eskişehirspor, Çilimli Belediyespor maçı için hazır - Son Dakika
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Eskişehirspor, Çilimli Belediyespor maçı için hazır

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Ligin 12'nci haftasında deplasmanda Çilimli Belediyespor ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarını tamamlayarak maça hazır olduğunu gösterdi.

Eskişehirspor, Çilimli Belediyespor maçı için hazır
29.12.2023 - 15:31,
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Bölgesel Amatör Ligin 12'nci haftasında yarın deplasmanda Çilimli Belediyespor ile karşılaşacak Eskişehirspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta lider konumda yer alan Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesislerindeki antrenmanı teknik direktör Levent Kartop ve teknik heyeti gözetiminde gerçekleştirdi. Sabah saatlerindeki idmanda futbolcular ısınma çalışmaları yaparken ardından pas çalıştı. İdman taktiksel çalışmayla sona erdi.

Eskişehirspor, ligin 12'nci haftasında yarın saat 14.00'te Çilimli Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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