Eskişehirspor'da eski başkan Hoşcan ile 389 kişi üyelikten çıkarıldı - Son Dakika
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Eskişehirspor'da eski başkan Hoşcan ile 389 kişi üyelikten çıkarıldı

11.05.2022 10:56
Eskişehirspor'da eski başkan Hoşcan ile 389 kişi üyelikten çıkarıldı

Eskişehirspor yönetimi 3 yıldır birikmiş üyelik aidatlarını ödemeyen aralarında eski başkanlardan Mesut Hoşcan'ın da bulunduğu 390 kişiyi kesin ihraç kararıyla üyelikten çıkardı.

Eskişehirspor yönetimi 3 yıldır birikmiş üyelik aidatlarını ödemeyen aralarında eski başkanlardan Mesut Hoşcan'ın da bulunduğu 390 kişiyi kesin ihraç kararıyla üyelikten çıkardı.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, defalarca çağrıda bulunduklarını ifade ederek, "Yönetim kurulu, aidatını 3 yıldır ödemeyen üyeler için ihraç kararı alarak hayata geçirdi. Eski başkanlardan üyeliği kaldırılan sadece Mesut Hoşcan var. Eskişehirspor kongre üyeliğinden ihraç edildi. Bir daha geri dönme hakkı yok" dedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta topladığı 22 puanla 18'inci sırada yer alarak 3'üncü Lig'e düşen Eskişehirspor'da yönetim, 3 yıldır aidatlarını ödemeyen üyelere yönelik bir çalışma yaptı. Disiplin ve sicil kurulu üyelerince yapılan incelemeler sonucunda birikmiş aidatlarını ödemeyen, aralarında 2013-16 yılları arasında başkanlık yapan Mesut Hoçcan'ın da bulunduğu 390 kişi tespit edildi. Yönetim Kurulu, aidatlarını çağrılara rağmen ödemeyen 390 kişinin kesin olarak üyelikten çıkarıldığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kamuoyuna ve ilgililere birikmiş üyelik aidatlarını ödemeleri konusunda kulüp başkanlığı ve yönetim kurulumuzca defalarca çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrı ile beraber aidat borcu bulunan üyelere şahsen ulaşılmaya çalışılmış, tüm iyi niyetli çabalara karşın 3 yıl ya da daha fazla süredir aidatlarını ödemeyen üyelere kulüp tüzüğümüzün 13/1. maddesinin işletilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda kulüp yönetim ve disiplin kurullarının ortak kararlarıyla 390 üyenin üyeliklerine tüzüğün 13/1 maddesi ve 46. maddesi gereği 'üyelikten kesin ihraç kararı' ile son verilmiştir" denildi.BAŞKAN ŞİMŞEK: GERİ DÖNME HAKKI YOKEskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, üyelerin aidatlarını ödemeleri için defalarca çağrıda bulunduklarını söyledi. Üyelikten çıkarılan kişilerin bir daha geri dönme hakkının olmadığını kaydeden Şimşek, "2 kez disiplin ve sicil kurulu toplantısı oldu. Buradan karar çıkarıldı ve yönetim kurulu da aidatını 3 yıldır ödemeyen üyeler için ihraç kararı alarak hayata geçirdi. Eski başkanlardan üyeliği kaldırılan sadece Mesut Hoşcan var. Onunda Eskişehirspor kongre üyeliğinden ihraç edildi. Bir daha geri dönme hakkı yok. Eski başkanımız 'kulüpte alacağım var' diyebilir. Ama onu da icraya verdiği için şu anda kulüp icra dairesine borçlu. Yaklaşık 7 milyon lira alacağı vardı" şeklinde konuştu.EKONOMİK KRİZ DÜŞÜRDÜEskişehir'de 57 yıllık bir tarihe sahip kırmızı şimşekler; uzun süredir yaşadığı mali kriz, transfer yasağı, eski yabancı oyuncularına ödeyemediği borçları ve Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı verilen puan silme cezalarıyla TFF 1'nci Lig'deki 4'ncü sezonunda 2'nci Lig'e gerilemiş, bu sezon da 3'üncü Lig'e düşmüştü. Öte yandan kırmızı-siyahlı ekibin 200 milyon liranın üzerinde borcu olduğu belirtildi.KULÜP YENİDEN SEÇİME GİDİYOR

Eskişehirspor Kulübü yönetimi, 27 Mayıs'ta olağan mali genel kurul ve olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Yasal çoğunluğun sağlanması halinde mali ve olağanüstü seçimli genel kurul, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılacak.


Eskişehirspor'da eski başkan Hoşcan ile 389 kişi üyelikten çıkarıldı
Eskişehirspor'da eski başkan Hoşcan ile 389 kişi üyelikten çıkarıldı
Eskişehirspor'da eski başkan Hoşcan ile 389 kişi üyelikten çıkarıldı
Eskişehirspor'da eski başkan Hoşcan ile 389 kişi üyelikten çıkarıldı
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Eskişehirspor, Mehmet Şimşek, Mesut Hoşcan, Kongre, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor'da eski başkan Hoşcan ile 389 kişi üyelikten çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehirspor'da eski başkan Hoşcan ile 389 kişi üyelikten çıkarıldı - Son Dakika
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