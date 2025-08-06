Eskişehirspor\'dan Yeni Sezon Değerlendirmesi

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı makamında ziyaret ederek yeni sezon öncesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kulüp Başkanı Ulaş Entok ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı makamında ziyaret etti. Yeni sezon öncesi gerçekleşen ziyarette, kulüp faaliyetleri ve sezon planlamasına ilişkin verimli bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Ziyaret sonunda, İl Müdürü Hasan Kalın'a bugüne kadar sağladığı destekler ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkür edildi. - ESKİŞEHİR