Eskişehirspor, Denizli İdman Yurdu 1959 SK maçı öncesi 38 puanla 3. sırada idman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehirspor, TFF 3. Lig 2. Grup 14. haftasında evinde Denizli İdman Yurdu 1959 SK’yı ağırlayacağı maçın ilk antrenmanını yaptı. 29 Kasım Pazar 15.30’da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi 38 puanla averajla 3. sırada bulunan ekip galibiyet hedefliyor.
Eskişehirspor, TFF 3. Lig 2. Grup'un 14. haftasında sahasında karşılaşacağı Denizli İdman Yurdu 1959 SK maçının hazırlıklarına başladı.
29 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde siyah-kırmızılı ekip ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik heyet yönetiminde yapılan idmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde durduğu öğrenildi. Ligde 38 puanla averajla 3. sırada bulunan Eskişehirspor'un, kendi sahasında oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedeflediği bildirildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?