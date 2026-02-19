Eskişehirspor deplasmana hazırlanıyor

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, Denizli İdman Yurdu 1959 SK deplasmanı için antrenmanları sürdürüyor.
Puan durumuna göre ligde 2'nci sırada olan Eskişehirspor, geçtiğimiz hafta kendi evinde mücadele ettiği Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 mağlup etmişti. Bu hafta ise deplasmana gidecek olan takım, Denizli İdman Yurdu 1959 SK maçı için hazırlıklara başladı. Eskişehirspor - Denizli İdman Yurdu 1959 SK maçı, pazar günü saat 15.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. - ESKİŞEHİR
