Eskişehirspor evinde Etimesgut Spor ile 1-1 berabere kaldı, Beykan 90+5\'te attı

Eskişehirspor evinde Etimesgut Spor ile 1-1 berabere kaldı, Beykan 90+5'te attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3. Lig 2. Grup 6. haftasında Eskişehirspor, sahasında Etimesgut Spor ile 1-1 berabere kaldı. Etimesgut Spor 58. dakikada Sedat Şahintürk'ün golüyle öne geçti, Eskişehirspor 90+5'te Beykan Şimşek ile eşitliği sağladı.
Nesine 3. Lig 2. Grup 6. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Etimesgut Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu
Hakemler: Yunus Emre Çakar, Emirhan Durmaz, Elber Aslan
Eskişehirspor: Bora Göymen, Ahmet Kara, Ertuğrul Kurtuluş, Mustafa Damar (İsmail Kulet dk. 68), Arda Okumuş, Ozan İsmail Koç (Tayfun Tatlı dk. 63), Beykan Şimşek, Mehmet Bağlı, Kerem Baykuş (Mert Başer dk. 63), Hasan Kaya (Atalay Yıldırım dk. 78), Ahmet Dereli (Osman Arslantaş dk. 68)
Etimesgut Spor: Siraç Tüfekçi, Muhammet Yeşil, Ümit Bayraktar, Efecan Mızrakcı, Yusuf Tekin (İbrahim Baran Kayıkçı dk. 77), Oktay Kısaoğlu, Sedat Şahintürk, Eren Aydın (Efe Arıgün dk. 68), Zekeriya Bulut (Hayrullah Erkip dk. 77), Güney Tutcuoğlu (Batuhan Yılmaz dk. 83), Enes Durmuş (Furkan Ceylan dk. 83)
Goller: Beykan Şimşek (dk. 90+5) (Eskişehirspor), Sedat Şahintürk (dk. 58) (Etimesgut Spor)
Sarı kartlar: Mehmet Bağlı (dk. 77), Beykan Şimşek (dk. 86), İsmail Kulet (dk. 90) (Eskişehirspor), Eren Aydın (dk. 36), Hayrullah Erkip (dk. 85), Siraç Tüfekçi (dk. 90+3), Ümit Bayraktar (dk. 90+4) (Etimesgut Spor)
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