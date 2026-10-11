Eskişehirspor evinde Etimesgut Spor ile 1-1 berabere kaldı, Beykan 90+5'te attı - Son Dakika
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Eskişehirspor evinde Etimesgut Spor ile 1-1 berabere kaldı, Beykan 90+5'te attı

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Eskişehirspor evinde Etimesgut Spor ile 1-1 berabere kaldı, Beykan 90+5\'te attı
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3. Lig 2. Grup 6. haftasında Eskişehirspor, sahasında Etimesgut Spor ile 1-1 berabere kaldı. Etimesgut Spor 58. dakikada Sedat Şahintürk'ün golüyle öne geçti, Eskişehirspor 90+5'te Beykan Şimşek ile eşitliği sağladı.

Nesine 3. Lig 2. Grup 6. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Etimesgut Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu

Hakemler: Yunus Emre Çakar, Emirhan Durmaz, Elber Aslan

Eskişehirspor: Bora Göymen, Ahmet Kara, Ertuğrul Kurtuluş, Mustafa Damar (İsmail Kulet dk. 68), Arda Okumuş, Ozan İsmail Koç (Tayfun Tatlı dk. 63), Beykan Şimşek, Mehmet Bağlı, Kerem Baykuş (Mert Başer dk. 63), Hasan Kaya (Atalay Yıldırım dk. 78), Ahmet Dereli (Osman Arslantaş dk. 68)

Etimesgut Spor: Siraç Tüfekçi, Muhammet Yeşil, Ümit Bayraktar, Efecan Mızrakcı, Yusuf Tekin (İbrahim Baran Kayıkçı dk. 77), Oktay Kısaoğlu, Sedat Şahintürk, Eren Aydın (Efe Arıgün dk. 68), Zekeriya Bulut (Hayrullah Erkip dk. 77), Güney Tutcuoğlu (Batuhan Yılmaz dk. 83), Enes Durmuş (Furkan Ceylan dk. 83)

Goller: Beykan Şimşek (dk. 90+5) (Eskişehirspor), Sedat Şahintürk (dk. 58) (Etimesgut Spor)

Sarı kartlar: Mehmet Bağlı (dk. 77), Beykan Şimşek (dk. 86), İsmail Kulet (dk. 90) (Eskişehirspor), Eren Aydın (dk. 36), Hayrullah Erkip (dk. 85), Siraç Tüfekçi (dk. 90+3), Ümit Bayraktar (dk. 90+4) (Etimesgut Spor)

Kaynak: İHA
Beykan ŞimşekEskişehirsporFutbolSporSon Dakika

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