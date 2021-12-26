Eskişehirspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2021-2022 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenmanla çalışmalara başlayan siyah-kırmızlılar, Teknik Direktör Suat Kaya idaresinde ısınma hareketleri ve koşu yaptı. 29 Aralık Çarşamba gününe kadar tesislerde çalışmalara devam edecek olan Eskişehirspor, sonrasında kamp için Antalya'ya gidecek. Kamp programı 8 Ocak'ta sona erecek. - ESKİŞEHİR