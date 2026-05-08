Eskişehir'de play-off mücadelesi olaylı bitti
Eskişehir'de play-off mücadelesi olaylı bitti

Eskişehir'de play-off mücadelesi olaylı bitti
08.05.2026 23:10  Güncelleme: 23:13
TFF 3. Lig Play-off rövanş mücadelesinde Eskişehirspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor arasında yaşanan gerginlikte ev sahibi takım 2 kırmızı kart görürken, konuk ekip polis korumasında soyunma odasına gitti. Maçta toplamda 9 sarı kart çıktı.

TFF 3. Lig Play-off rövanş mücadelesinde Eskişehirspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın son bölümlerinde çıkan gerginlikte ev sahibi ekip 2 kırmızı kart görürken, konuk ekip sahadan çevik kuvvet kalkanları eşliğinde çıkarıldı.

Eskişehirspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor, play-off maçlarının 2. turunca Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takımın da TFF 2. Lig'e çıkma ihtimalinin olduğu maçta tansiyon yükseldi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında siyah-kırmızı formalı Elias Durmaz hakem ile tartışmasının sonucunda kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Ardından 90+6. dakikada Akın Akman, rakibine yönelik müdahalesi gerekçesiyle kırmızı kart görerek takımının sahada 9 kişi kalmasına neden oldu. Kırmızı kartların yanı sıra siyah-kırmızılı ekip 4, Ayvalıkgücü Belediyespor ise 5 sarı kart gördü.

Konuk ekip sahayı polis eşliğinde terk etti

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri saha içerisinde geniş önlemler aldı. Ayvalıkgücü Belediyesporlu futbolcular ve teknik heyet, tribünlerden atılan maddelerden korunmak amacıyla çevik kuvvet polislerinin kalkanları altında soyunma odasına ulaştı. Polis ekipleri, stadyum çevresinde de güvenlik tedbirlerini artırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Futbol, Spor, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 23:38:06.
