Eskişehirspor, Söke 1970 SK maçı öncesi son taktik idmanını yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehirspor, deplasmanda Söke 1970 SK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-kırmızılı ekip son antrenmanını kendi tesislerinde taktik ağırlıklı çalışmalarla yaptı; kulüp, kafilenin Aydın'a hareket edeceğini bildirdi.
Eskişehirspor, deplasmanda karşılaşacağı Söke 1970 SK maçının hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-kırmızılı ekip, zorlu müsabaka öncesindeki son antrenmanını kendi tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik heyet yönetiminde yapılan idmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde durduğu öğrenildi.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Söke 1970 SK maçı hazırlıklarının tamamlandığı ve kafilenin Aydın'a hareket edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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