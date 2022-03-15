Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor

15.03.2022 16:08
Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor, TFF 2. Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Eskişehirspor, TFF 2. Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, pazar günü oynayacağı Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden Eskişehirsporlu oyuncular, antrenman kapsamında U19 takımı ile maç yaptı. Karşılaşma öncesinde Es-Es'in, farklı çalışmalarla maç hazırlıklarına devam edeceği öğrenildi. Bugün yapılan antrenmanda, sportif sakatlıklarına bağlı olarak tedavileri süren Berkay Tanır ve Muhammet Yahya Akbulut yer almadı. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor
Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor
Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor

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Afyonspor, Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Afyonspor, Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Tarsus, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor - Son Dakika


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