Teknik Direktörü Biçer taraftardan zaman istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Teknik Direktörü Biçer taraftardan zaman istedi

07.09.2022 14:30
Teknik Direktörü Biçer taraftardan zaman istedi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, yeni sezondaki alınan ilk mağlubiyetle ilgili olarak, "Futbolun içerisinde kazanmak da, kaybetmek de var, futbolcularımız için zaman istiyorum.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, yeni sezondaki alınan ilk mağlubiyetle ilgili olarak, "Futbolun içerisinde kazanmak da, kaybetmek de var, futbolcularımız için zaman istiyorum. 19,2 gibi yaş ortalamasına sahip bir ekibimiz var" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi tarafından Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer ve teknik ekibinin katılımı ile bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Eskişehirspor'un ilk maçı başta olmak üzere Türkiye Kupası rakibi ve genel anlamda bir değerlendirme yapıldı.

Ligin henüz çok yeni başladığını ve daha oynanmamış 33 maç olduğunu belirten Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, "Futbolun içerisinde kazanmak da var kaybetmek de var. Her maçın sonunda böyle uçlarda yaşarsak büyük hayal kırıklıkları yaşanabilir" şeklinde konuştu.

"Futbolcularımız için zamana ihtiyacımız var"

"Gerçeklikten uzaklaşmamak lazım" diyen Biçer, "Genel olarak 19,2 gibi yaş ortalamasına sahip bir ekibimiz var. Onur Bayramoğlu'nu dışarıda bıraktığımızda en büyük oyuncumuzun yaşı 25'tir. Oyuncularımızdan bazıları henüz U19 bile oynamadan şu an A Takım ile mücadelelere çıkıyor. Böyle bir yapı içerisinde acemilikler gayet normal bir durum. Bu süreç içerisinde genç oyuncuların kendilerini göstermek istemesi, bize artı yönde sinyaller katıyor. Başladığımız noktadan çok daha öndeyiz. Maçın son dakikalarını getirebilecek ve özellikle saha içerisinde bize zaman kazandırabilecek tecrübede futbolcularımız için zamana ihtiyacımız var" dedi.

"Agresif oyunu ben de istiyorum"

Üst üste maçlar kazanıldığında tüm tepkilerin terse döneceğini ve her şeyin daha güzele gideceğini ifade eden antrenör Biçer, "Gelişmekte olan bir oyuncu gurumuz ile zor olan her şeyin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bizim en çok zorlandığımız nokta, gençlerin enerjisini sahada gösterebilmeleridir. Eğer kavga anlamında gösterdiğimiz agresifliğimizi sahadaki oyuna yansıtabilirsek bize çok daha faydalı olacaktır. Agresif oyunu ben de istiyorum. Sert bir takım olmamız bizim için avantajdır" diye ifade etti.

"Eskişehirspor olarak elimizden geleni yapacağız"

Eskişehirspor'un Türkiye Kupası'ndaki rakibinin Çankaya FK olarak belirlenmesi hakkında da açıklamalarda bulunan Biçer, "Yıllardır çalıştığım kulüplerde de dile getirdiğim üzere Türkiye Kupası 2. ve 3. lig takımları için bir eğlencedir. Eskişehirspor olarak bu turnuvada elimizden geleni tabii ki yapacağız. Fakat alt lig kulüplerinin yapıları ve sıkıntıları bellidir. Gelebilecekleri en uç nokta çeyrek final gibi gözüküyor. Senelerdir görünen tablo budur" diyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı) Silahlar gönderildiği söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı) Silahlar gönderildiği söyleniyor. TÜRK-DEGS Diyarbakır Temsilcisi Kaymaz: 'Türkiye, Doğu Akdeniz'de ciddi bir Yunan tehdidiyle karşı karşıyadır' TÜRK-DEGS Diyarbakır Temsilcisi Kaymaz: 'Türkiye, Doğu Akdeniz'de ciddi bir Yunan tehdidiyle karşı karşıyadır'
Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Eskişehirspor, Cüneyt Biçer, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teknik Direktörü Biçer taraftardan zaman istedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
13:22 MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir
12:48 Türkiye'yi kana bulamak için Yunanistan'dan gönderilen PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu HDP üyesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:02:41. #1.12#
SON DAKİKA: Teknik Direktörü Biçer taraftardan zaman istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement