Eskişehirspor, Uşakspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda karşılaşacağı Uşakspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan antrenmanda Es-Es'li oyuncular, ter idmanıyla çalışmalarını tamamladı. Eskişehirspor kafilesi hazırlıkların tamamlanmasının ardından Uşak'a hareket etti. Yarın saat 13: 00'de Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Eskişehirspor, 7 puan ile 18'inci sırada yer alırken, Uşakspor ise 16 puan ile 13'üncü sırada bulunuyor.

Ayrıca kart cezası bulunan Utku Kızılkaya ve Berkay Tanır ise maç kafilesinde yer almıyor. - ESKİŞEHİR