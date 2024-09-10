Eskişehirspor, Yeni Sezona Hazırlanıyor

Spor

2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Eskişehirspor, 2 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Bölgesel Amatör Lig'in yeni sezonunda fikstür çekimi, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Müsabakaları 5- 6 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak olan ligin fikstürü bu törenin ardından belli olurken, Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Takımın 2 günlük izin yapmasının ardından Eskişehirspor dün akşam saatlerinde de antrenman gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR