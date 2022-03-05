Eskrim: Büyükler Kadın Kılıç Dünya Kupası - Son Dakika
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Eskrim: Büyükler Kadın Kılıç Dünya Kupası

05.03.2022 15:54
Eskrim: Büyükler Kadın Kılıç Dünya Kupası

Eskrim Büyükler Kadın Kılıç Dünya Kupası'nda milli sporcular Fatma Zehra Köse ve Deniz Selin Ünlüdağ, bireysel kategorideki maçlarını tamamladı.

Eskrim Büyükler Kadın Kılıç Dünya Kupası'nda milli sporcular Fatma Zehra Köse ve Deniz Selin Ünlüdağ, bireysel kategorideki maçlarını tamamladı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonda Fatma Zehra, Polonyalı Sylwia Matuszak'a 15-11 yenilerek 36. sıranın sahibi olurken, Deniz Selin ise Fransa'dan Sarah Noutcha'ya 15-10 mağlup olup, bireysel kategoriyi 43. sırada bitirdi.

Milli sporcular, organizasyonda yarın takım müsabakaları için piste çıkacak.

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Kaynak: AA

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